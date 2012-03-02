Бета-версію Windows 8 за добу завантажили більше мільйона разів
09:25, 02 березня 2012Наука та IT
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Microsoft розраховує потіснити конкурентів
Кількість завантажень попередньої версії операційної системи Windows 8 для публічного тестування перевищила один мільйон за добу після запуску, повідомила компанія Microsoft у Twitter.
Напередодні Microsoft надала можливість всім бажаючим завантажити дистрибутив публічної тестової версії Windows 8 з сайту preview.windows.com.
Тестова версія Windows 8, призначена для розробників, була представлена ще у вересні. Тоді за першу добу розробники завантажили її більше 500 тисяч разів. З тієї миті до платформи було внесено більше 100 тисяч змін.
За допомогою Windows 8 компанія Microsoft розраховує потіснити конкурентів на ринку планшетних комп`ютерів, який стрімко зростає.
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