Бета-версію Windows 8 за добу завантажили більше мільйона разів

Кількість завантажень попередньої версії операційної системи Windows 8 для публічного тестування перевищила один мільйон за добу після запуску, повідомила компанія Microsoft у Twitter.

Напередодні Microsoft надала можливість всім бажаючим завантажити дистрибутив публічної тестової версії Windows 8 з сайту preview.windows.com.

Тестова версія Windows 8, призначена для розробників, була представлена ще у вересні. Тоді за першу добу розробники завантажили її більше 500 тисяч разів. З тієї миті до платформи було внесено більше 100 тисяч змін.

За допомогою Windows 8 компанія Microsoft розраховує потіснити конкурентів на ринку планшетних комп`ютерів, який стрімко зростає.

Газета.ру