Facebook програла суд

Суд Німеччини ухвалив, що соцмережа Facebook не інформує належним чином своїх користувачів про те, як вона розпоряджається імпортованими з інших ресурсів електронними адресами їх друзів, повідомляє агентство Bloomberg.



Функція "Знайти друзів", передбачена в Facebook, дозволяє шукати знайомих в інших онлайн-ресурсах і, якщо вони не є користувачами Facebook, запрошувати їх до соцмережі. Серед інших параметрів, пошук можна здійснити за електронною адресою друга.



Суд Берліна став на бік німецької організації захисту прав споживачів і ухвалив, що користувачі не отримують достатньої інформації про те, як файли завантажені ними електронні адреси будуть використані соцмережею. Крім того, суд вирішив, що Facebook незаконно вимагає від користувачів права використовувати завантажений ними на сайт контент.



Минулого року Facebook вже висувалися подібні претензії в Німеччині, зауважує РІА "Новости". Тоді соцмережа досягла домовленості з регуляторами про те, що буде повідомляти інтернет-користувачів, які не мають акаунти в Facebook, однак адреси яких потрапили в систему, - як їх персональні дані можуть бути використані і як їх захистити.