Internet Explorer вперше втратив світове лідерство серед браузерів

На минулих вихідних інтернет-браузер Chrome вперше обійшов за популярністю Internet Explorer у світовому масштабі, пише сьогодні "Дзеркало тижня" за матеріалами Cnews.

У неділю, 18 березня, ринкова частка Chrome досягла 32,7%. У той же час IE займав 32,5% глобального ринку. Третім за популярністю браузером, за оцінками StatCounter, є Firefox з 24,8%, далі йдуть Safari і Opera, частки яких рівні 7,1 і 1,9%.

Проте Internet Explorer швидко зміг повернути собі пальму першості. 20 березня частка браузера компанії Microsoft у світовому масштабі дорівнювала 33,1%, а Chrome — 31,1%.

Аналітики пояснюють це тим, що Chrome є «браузером вихідного дня»: у суботу та неділю його популярність зростає, тоді як популярність IE, навпаки, знижується.

Незважаючи на те, що Chrome протримався на першому місці лише один день, динаміка свідчить про те, що рано чи пізно він стане лідером надовго. За прогнозом аналітиків, це станеться приблизно до травня 2012 року.

Втім, у багатьох окремо взятих регіонах Internet Explorer вже давно втратив лідерство. Зокрема, у Росії він знаходиться на третьому місці. Перший і другий рядки в рейтингу займають Chrome і Firefox.