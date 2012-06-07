Twitter запровадив новий логотип і заборонив "t" у квадратику

Сервіс мікроблогів Twitter представив новий логотип, який замінить кілька попередніх.

ПронововведенняповідомляєЛента.руз посиланнямнаофіційнеповідомлення.



НовимлоготипомTwitterстанеспрощенезображенняпташкиблакитногокольору.Вонаприйденазмінучотирьомчинниміконкам:слову "twitter",літері"t" вквадраті,спрощеномуібільш детальномузображеннямпташки.



Оновлена​​пташка, наголошуєтьсявповідомленні,утвореназа допомогою трьохнаборівкіл.УцьомуTwitterбачитьаналогіютого, як мережі, ідеїта інтересикористувачівз'єднуються іперетинаютьсязїхколегами ідрузями.Процес утвореннялоготипуз кілпоказанийнавідеоролику,підготовленомуTwitter.



Новийлоготипіправилайого використанняподанінаспеціальній сторінці.Правила,зокрема, забороняютьвикористовуватистарілоготипи,атакожвидозмінюватиновий.

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