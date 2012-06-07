Twitter запровадив новий логотип і заборонив "t" у квадратику

01:58, 07 червня 2012
Наука та IT
1293 0

Сервіс мікроблогів Twitter представив новий логотип, який замінить кілька попередніх.

Новий логотип Твіттер утворений за допомогою трьох наборів кіл

ПронововведенняповідомляєЛента.руз посиланнямнаофіційнеповідомлення.

НовимлоготипомTwitterстанеспрощенезображенняпташкиблакитногокольору.Вонаприйденазмінучотирьомчинниміконкам:слову "twitter",літері"t" вквадраті,спрощеномуібільш детальномузображеннямпташки.

Оновлена​​пташка, наголошуєтьсявповідомленні,утвореназа допомогою трьохнаборівкіл.УцьомуTwitterбачитьаналогіютого, як мережі, ідеїта інтересикористувачівз'єднуються іперетинаютьсязїхколегами ідрузями.Процес утвореннялоготипуз кілпоказанийнавідеоролику,підготовленомуTwitter.

Новийлоготипіправилайого використанняподанінаспеціальній сторінці.Правила,зокрема, забороняютьвикористовуватистарілоготипи,атакожвидозмінюватиновий.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter