Twitter запровадив новий логотип і заборонив "t" у квадратику
01:58, 07 червня 2012Наука та IT
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Сервіс мікроблогів Twitter представив новий логотип, який замінить кілька попередніх.
Новий логотип Твіттер утворений за допомогою трьох наборів кіл
ПронововведенняповідомляєЛента.руз посиланнямнаофіційнеповідомлення.
НовимлоготипомTwitterстанеспрощенезображенняпташкиблакитногокольору.Вонаприйденазмінучотирьомчинниміконкам:слову "twitter",літері"t" вквадраті,спрощеномуібільш детальномузображеннямпташки.
Оновленапташка, наголошуєтьсявповідомленні,утвореназа допомогою трьохнаборівкіл.УцьомуTwitterбачитьаналогіютого, як мережі, ідеїта інтересикористувачівз'єднуються іперетинаютьсязїхколегами ідрузями.Процес утвореннялоготипуз кілпоказанийнавідеоролику,підготовленомуTwitter.
Новийлоготипіправилайого використанняподанінаспеціальній сторінці.Правила,зокрема, забороняютьвикористовуватистарілоготипи,атакожвидозмінюватиновий.
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