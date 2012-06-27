Найбільша в історії операція проти кіберзлочинів охопила 4 континенти

Заарештовані звинувачуються у використанні інтернету для махінацій з кредитками, банківськими рахунками та особистою інформацією сотень тисяч людей в усьому світу. "Картковики" викрадали дані не тільки за допомогою шпигунських комп'ютерних програм з персональних комп'ютерів, а й зламували бази даних банків, готелів, торговельних фірм, і перепродували їх через мережу, в яку і були впроваджені агенти ФБР.



Результати цієї операції оголосили у вівторок прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріт Бхарара і заступник директора Нью-йоркського відділення ФБР Дженіс Федарчик. За їх словами, в США заарештовано 11 осіб, в інших країнах - ще 13, а крім того очікується видача ордерів ще на три десятки обшуків.



"Сьогоднішні скоординовані дії стали результатом дворічної таємної операції на чолі з ФБР, яка спрямована ​​на виявлення кіберзлочинців, розслідування і розкриття їх діяльності, а також на її припинення", - цитує РІА "Новости".



Крім США, арешти були проведені у Великій Британії (шестеро), Боснії (двоє), Болгарії (один), Норвегії (один) і Німеччини (один). Ще двоє затримані в Італії та Японії за тимчасовими ордерами.



Допити підозрюваних ведуться ще додатково в Австралії, Канаді, Данії та Македонії.



