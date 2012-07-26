Куди "витікають" персональні дані українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу щодо проблем інформаційної безпеки в Інтернеті повідомив заступник голови Державної служби України з питань захисту персональних даних Володимир Козак.

За його словами, подібні скарги становлять 70% від загальної маси заяв українців.

Водночас, відзначив В.Козак, жодних скарг Держслужба не отримувала відносно дій державних органів силового блоку – Міноборони, СБУ чи МВС.

Проте, за його словами, українці скаржаться на соціальні мережі, підприємства житлово-комунального господарства та органи влади.

«Ми маємо право здійснювати перевірку будь-якої організації в Україні», - зауважив В.Козак.

За результатами відповідної перевірки Державна служба з питань захисту персональних даних має право давати припис організаціям для усунення порушень законодавства.

У більшості випадків, сказав В.Козак, за рік роботи служба приймала рішення на користь скаржника.