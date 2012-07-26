Куди "витікають" персональні дані українців
Найчастіше українці скаржаться на неправомірну, з їхньої точки зору, передачу персональних даних колекторським компаніям.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу щодо проблем інформаційної безпеки в Інтернеті повідомив заступник голови Державної служби України з питань захисту персональних даних Володимир Козак.
За його словами, подібні скарги становлять 70% від загальної маси заяв українців.
Водночас, відзначив В.Козак, жодних скарг Держслужба не отримувала відносно дій державних органів силового блоку – Міноборони, СБУ чи МВС.
Проте, за його словами, українці скаржаться на соціальні мережі, підприємства житлово-комунального господарства та органи влади.
«Ми маємо право здійснювати перевірку будь-якої організації в Україні», - зауважив В.Козак.
За результатами відповідної перевірки Державна служба з питань захисту персональних даних має право давати припис організаціям для усунення порушень законодавства.
У більшості випадків, сказав В.Козак, за рік роботи служба приймала рішення на користь скаржника.