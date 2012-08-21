Apple побила рекорд світу з капіталізації
00:39, 21 серпня 2012Наука та IT
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Компанія Apple, виробник комп'ютерів, мобільних телефонів та програмного забезпечення, стала найдорожчою компанією за всю історію ринку.
Apple стала найдорожчою компанією в історії
Вартість акцій Apple з розрахунків, заснованих на індексі Dow Jones, зараз оцінюється більш ніж в 620 мільярдів доларів. Це на десять мільярдів більше вартості компанії Microsoft в 1999 році, коли був зареєстрований попередній рекорд.
Зростання акцій Apple пов'язують з очікуванням успішного запуску нових продуктів - iPhone 5 і зменшеної версії iPad. Є дані, що Apple також розробляє власну модель телевізора, передає Радіо Свобода.
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