Apple побила рекорд світу з капіталізації

Вартість акцій Apple з розрахунків, заснованих на індексі Dow Jones, зараз оцінюється більш ніж в 620 мільярдів доларів. Це на десять мільярдів більше вартості компанії Microsoft в 1999 році, коли був зареєстрований попередній рекорд.

Зростання акцій Apple пов'язують з очікуванням успішного запуску нових продуктів - iPhone 5 і зменшеної версії iPad. Є дані, що Apple також розробляє власну модель телевізора, передає Радіо Свобода.