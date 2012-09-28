Великі підприємства в Україні недооцінюють електронну пошту (опитування)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Майкрософт Україна».

Як наголошується в повідомленні, більшість великих підприємств в Україні серйозно недооцінюють можливості інформаційних технологій, зокрема електронних каналів комунікації, для спілкування із співробітниками, зайнятими на виробництві. Лише третина підприємств використовує електронну пошту для інформування співробітників, і лише 9% вважають цей канал основним. При цьому внутрішнім порталом користується лише 18% підприємств.

Переважна більшість підприємств (95%) покладаються на керівників підрозділів і груп для донесення інформації співробітникам, і вважає цей спосіб основним, зазначається у дослідженні компанії GFK Ukraine. На другому місці серед використовуваних способів спілкування із співробітниками – загальні збори (77%), на третьому – інформаційні стенди і оголошення (73%).

Водночас, інформація на підприємствах оновлюється часто, і у результаті керівники підрозділів вимушені витрачати додатковий час на донесення її співробітникам.

Згідно з дослідженням, у середньому за місяць безпосередній керівник витрачає 16 годин лише на інформування працівників, а співробітники управління персоналом – в 3 рази більше. Нова інформація з'являється постійно, і 63% підприємств зазначили, що керівники вимушені інформувати співробітників щодня. Компанії також інвестують у створення корпоративних видань. За даними опитування, на це йде до 20% річного бюджету департаменту внутрішніх комунікацій. Це істотні витрати часу і коштів, тоді як електронні канали залишаються серйозно недооціненими.

Як зазначив керівник бізнес-групи MicrosoftOfficeDivision «Майкрософт Україна» Кортні Зукоські, враховуючи такі потреби і побоювання великих підприємств, Microsoft розробив спеціальні тарифні плани «хмарного сервісу» Office 365, що дозволяє дістати доступ до особистої пошти, переглянути інформацію про свою зарплату, почитати новини на внутрішньому порталі тощо.

Згідно з дослідженням, таке рішення може забезпечити ряд переваг для підприємств. Половина відзначає, що це можливість уникнути спотворення інформації, донести її оперативно і забезпечити персональне звернення до кожного співробітника. Окрім цього, такий підхід дозволив би підприємствам одержувати особистий зворотний зв'язок від працівників (41%), забезпечувати конфіденційність персональної інформації (38%), а також економити час і скорочувати витрати (36%), наголошується в дослідженні GfKUkraine.

Довідка УНІАН. Опитування «Дослідження внутрішньої комунікації в компаніях з виробничим персоналом» проводився GFK Ukraine для компанії «Майкрософт Україна» серед 200 компаній, в яких зайнято понад 150 чоловік. Для участі в опитуванні відбиралися компанії з галузей оброблювальної і добувної промисловості, з сфери електроенергетики, а також роздрібної торгівлі. Метод - телефонне опитування. Час проведення опитування – червень–липень 2012 року.