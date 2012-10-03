Через неполадки у «Волі» недоступними опинилися деякі популярні сайти

Через неполадки в дата-центрі компанії "Воля" тимчасово недоступними для користувачів опинилися деякі популярні сайти, у тому числі EX.UA.

Про це повідомляє Українська правда, з посиланням на AIN.UA.

Недоступний був і сайт дата-центру провайдера.

Представники компанії "Воля" повідомили про проблему з деякими сегментами серверів. Технічні фахівці зараз визначають, у чому причина. Більш докладний коментар провайдер обіцяє розповсюдити найближчим часом.