Через неполадки у «Волі» недоступними опинилися деякі популярні сайти
18:30, 03 жовтня 2012Наука та IT
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Представники компанії повідомили про проблему з деякими сегментами серверів.
У "Волі" виникли проблеми
Через неполадки в дата-центрі компанії "Воля" тимчасово недоступними для користувачів опинилися деякі популярні сайти, у тому числі EX.UA.
Про це повідомляє Українська правда, з посиланням на AIN.UA.
Недоступний був і сайт дата-центру провайдера.
Представники компанії "Воля" повідомили про проблему з деякими сегментами серверів. Технічні фахівці зараз визначають, у чому причина. Більш докладний коментар провайдер обіцяє розповсюдити найближчим часом.
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