У Мережі стартував восьмий Відкритий кубок Росії з пошуку в інтернеті

Компанія Яндекс почала восьмий Відкритий кубок Росії з пошуку в інтернеті. Для участі в змаганні зареєструвалися більше 3300 учасників з різних міст країни. Фінал кубка відбудеться в грудні 2007 року в Москві. Переможець одержить Кубок, звання «Людина, яка знайшла все» і грошовий приз.

11 жовтня 2007 року почалася перша гра першого туру. За словами організаторів, в змаганні може взяти участь будь-яка людина, яка "володіє російською мовою і клавіатурою". Учасники можуть взяти участь у кількох іграх туру. В цьому випадку підсумковим результатом учасника буде кращий. Ігри першого туру пройдуть з 11 жовтня по 1 листопада 2007 року. Також в рамках кубка будуть проведені регіональні і юнацькі змагання.

Розмір грошової винагороди поки що не повідомляється. 2006 року головний приз турніру дорівнював довжині річки Игиатти (з розрахунку 1 метр - 1 рубль, у сумі 601 тисяча рублів). Друге місце - учасник змагання одержав грошовий приз, рівний площі японського національного природного парку Сайкай - 247 тисяч рублів, а третій - по тисячі рублів за кожен вальс, написаний Іоганном Штраусом-старшим (152 тисячі рублів).

Лента.ру