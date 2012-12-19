Нацкомісія намагається взяти під контроль імпорт мобільних телефонів

У документі, названому «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», зокрема, визначені вимоги до реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв (РЕЗ і ВП), зокрема мобільних терміналів. Про це йдеться у відповідному рішенні від 13 грудня 2012 р. № 653, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Законопроектом вноситься низка змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Зокрема, згідно із законопроектом, всі радіоелектронні засоби і випромінюючі пристрої, зокрема ті, що ввозяться з-за кордону, реалізуються і експлуатуються в Україні, повинні мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам і бути промарковані обліковими марками, які підтверджують законність їх ввезення, реалізації та експлуатації в Україні й забезпечують контроль за їх обігом.

Порядок маркування РЕЗ і ВП, зокрема тих, які ввозяться з-за кордону, реалізуються і експлуатуються в Україні, а також розмір плати за покриття витрат встановлюватиме Кабінет міністрів України.

Також законопроект встановлює, що діяльність з реалізації РЕЗ і ВП здійснюється за умови включення суб'єкта господарювання, що реалізує РЕЗ і ВП, до реєстру реалізаторів РЕЗ і ВП, який вестиметься НКРЗІ. Реалізація РЕЗ і ВП без включення суб'єкта господарювання до такого реєстру буде заборонена.

Згідно із законопроектом, для підтвердження законності ввезення, реалізації та експлуатації в Україні мобільних терміналів ведеться їх облік в узагальненій базі даних, яка створюється, ведеться і оновлюється Українським державним центром радіочастот.

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