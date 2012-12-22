Ан-148 залишається потрібним на російському ринку, незважаючи на конкурентів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

Нагадаємо, днями в ОАК заявили, що обсяг виробництва Ан-148 може бути знижено до 12 машин на рік при збільшенні виробництва Sukhoi Superjet 100 - який є ключовим проектом Об'єднаної авіабудівної корпорації РФ у сфері цивільного авіабудування - до 60 машин.

«Є різні думки із цього приводу: є ринкова потреба, є певні інтереси й конкуренція. Але літак (Ан-148 - УНІАН) собі сам пробиває дорогу. Сьогодні компанія «Росія», що експлуатує 6 літаків Ан-148, має середній наліт на один літак до 300 годин на рік. Це навіть для магістрального літака багато, не говорячи вже про регіональний літак. Зрозуміло, що є претензії, але вони виправляються», - сказав Д.Ківа.

При цьому він звернув увагу, що літаки Ан-148 купують і активно експлуатують регіональні авіакомпанії Сибіру. «Розпочата експлуатація літаків компаніями «Ангара», «Політ». Сибір почав освоювати Ан-148. Життя внесе корективи. Літак 148 дуже потрібний як регіональний літак, оскільки він невибагливий, він сертифікований за категорією 3А – для польотів при повній відсутності видимості. Життя внесе корективи, незважаючи на чужі інтереси», - підкреслив генеральний конструктор ДП «Антонов».

Він також звернув увагу, що корективи вносяться і в програму будівництва літака Ан-140. «За програмою Ан-140 ми працюємо із Самарським заводом «Авіакор». Їх портфель замовлень становить близько 60 машин. Десять машин замовили в Міністерстві оборони РФ. Літак активно використовується в Якутії. А недавно експлуатацію й виробництво Ан-140 відновив Іран», - підкреслив Д.Ківа

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня на серійному заводі ДП «Антонов» відбулася викатка фюзеляжу першого серійного літака Ан-70, який планується передати замовникові - Міністерству оборони України - 2014 року.

«Фюзеляж був побудований на кошти Міністерства оборони України, і нам буде потрібне додаткове фінансування для подальшого оснащення літака – в розмірі близько 300 млн грн. При цьому передачу повністю укомплектованого літака заплановано на 2014 рік», - сказав Д.Ківа.

Він також звернув увагу, що створення серійного виробництва літаків Ан-70 на сьогоднішній день можливе в рамках договору про кооперацію з Російською Федерацією. «Для того, щоб розгорнути в Україні серійне виробництво за кооперацією - із залученням сучасних технологій - необхідно близько 100-150 млн доларів», - сказав Д.Ківа.