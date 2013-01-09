Facebook відфільтрує друзів, які не мають взаємності

Про це повідомляє Inside Facebook з посиланням на представника компанії. Нове правило почало діяти в грудні 2012 року.

Коли подібне відбуватиметься, користувач отримає відповідне повідомлення у вікні повідомлень. Там буде і кнопка, що дозволяє знову включити друга у френдстрічку.

За словами представника Facebook, новий фільтр - черговий крок до того, щоб користувачі отримували найбільш значущі повідомлення. Ще одним кроком у цьому напрямку є, наприклад, те, що розробники додатків не можуть відправляти повідомлення користувачам, які не заходили на сторінку додатку протягом 28 днів.

Користувачі Facebook можуть редагувати налаштування своїх повідомлень на відповідній сторінці.