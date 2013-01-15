Топ-10 світових лідерів за активністю у Twitter'і

Про це повідомляється в доповіді Digital Policy Council.

"Часто інтернет-активність сприймається як загроза урядам. Проте в результаті Twitter став популярнішим серед державних діячів: вони усвідомлюють вигоди прямого спілкування з громадянами", - цитує видання висновки, що містяться в доповіді.

Активність політиків у соціальній мережі в 2012 році зросла на 78% порівняно з 2011 роком.

У доповіді також наводиться Топ-10 лідерів, у яких у Twitter найбільша кількість послідовників.

Перше місце в десятці зайняв Президент США Барак Обама з 25 млн 672 тис. 682 фолловерами. Друге місце – у Президента Венесуели Уго Чавеса (3 млн 884 тис. 001 послідовник). Трійку лідерів замикає Президент Туреччини Абдулла Гюль (2 млн 666 тис. 493 фолловерів).

Далі в списку йдуть Королева Йорданії Ранія (2 млн 520 тис. 520 послідовників), прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, у якого два аккаунти - англійською та російською мовами (188 тис. 021 послідовник).

Замикають десятку лідерів президенти Бразилії, Аргентини, Колумбії та прем'єр-міністр Об'єднаних Арабських Еміратів.