Міліція радить бухгалтерам мати ліцензійні програми

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник даного управління Максим Літвінов сьогодні під час брифінгу.

“Необхідно використовувати ліцензійне програмне забезпечення. Я не кажу, що це панацея, яка повністю дозволить припинити ці злочини, але інколи бухгалтер, у якого встановлено не ліцензійне ПЗ, потім, звертаючись до правоохоронців, сам потрапляє під ризики, коли буде експертиза комп’ютера, і тоді вже сам директор буде відповідати за інший злочин”, - повідомив він.

М.Літвінов також зазначив, що використання ліцензійного програмного забезпечення як для звичайних користувачів банківських послуг, так і для бухгалтерів підприємств, зменшує ризики стати жертвами хакерів чи вірусних програм, за допомогою яких шахраї можуть заволодіти грошима.

Окрім того, М.Літвінов попередив, що деякі шахраї дзвонять клієнтам банків і, представляючись співробітниками фінансових установ, просять надати банківські дані клієнтів.

“У такому випадку, якщо шахраям вдалось заволодіти інформацією, потрібно зателефонувати у контактний центр банку і перевести рахунок у ручний режим. Це не зручно, але на цьому етапі найбільш доцільно”, - зазначив М.Літвінов.

Він констатував, що у поточному році було зафіксовано 23 факти несанкціонованого списання коштів із рахунків підприємств на загальну суму понад 12,5 млн грн, із яких вже вдалось повернути постраждалим майже 9,2 млн грн, що становить 73% від загальної суми викрадених коштів.