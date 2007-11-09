Ford показав оновлений Focus ST (фото)

Компанія Ford розповсюдила перші офіційні фотографії оновленої версії "зарядженого" хетчбека Focus ST. Машина отримала новий дизайн передньої частини кузова, виконаний в стилі оновленого Ford Focus, чий дебют відбувся на автошоу у Франкфурті у вересні поточного року. Тут з`явилися інші передні фари, новий капот, решітка радіатора і передній бампер з інтегрованими протитуманними фарами. Крім того, у новинки інша пластика дверей і крил, з характерним виштампуванням, а також нові задні двері з "приливом" в нижній її частині.

У технічному плані оновлений Ford Focus ST не змінився - він як і раніше комплектується 2,5-літровим п`ятициліндровим мотором потужністю 225 кінських сил, і може розігнатися з нуля до ста кілометрів на годину всього за 6,8 секунд. Як і раніше, ST випускатиметься в трьох- і в п`ятидверній версії.

За попередніми відомостями, оновлений Focus ST майже не подорожчає - зростання вартості складе не більше 200-300 доларів.

Лента.ру