У Сирії зник Інтернет
02:59, 08 травня 2013Наука та IT
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Територія Сирії ввечері 7 травня виявилася відрізаною від інтернету.
Про це повідомляє компанія Umbrella Security Labs, що спеціалізується на питаннях мережевої безпеки.
Різке падіння трафіку було зафіксовано починаючи з 23:45. Недоступними ззовні виявилися, зокрема, обидва домени верхнього рівня: ns1.tld.sy і ns2.tld.sy.
Про недоступність усіх своїх сервісів на території Сирії з вечора вівторка також повідомляла компанія Google.
За останні місяці Сирія, у якій триває громадянська війна, чи не вперше залишається без інтернету, нагадує Лента.ру. Наприкінці листопада 2012 року країни була повністю відключена від Мережі протягом приблизно двох діб. Уряд Башара Асада і повстанці поклали відповідальність одне на одного.
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