У Сирії зник Інтернет

Про це повідомляє компанія Umbrella Security Labs, що спеціалізується на питаннях мережевої безпеки.

Різке падіння трафіку було зафіксовано починаючи з 23:45. Недоступними ззовні виявилися, зокрема, обидва домени верхнього рівня: ns1.tld.sy і ns2.tld.sy.

Про недоступність усіх своїх сервісів на території Сирії з вечора вівторка також повідомляла компанія Google.

За останні місяці Сирія, у якій триває громадянська війна, чи не вперше залишається без інтернету, нагадує Лента.ру. Наприкінці листопада 2012 року країни була повністю відключена від Мережі протягом приблизно двох діб. Уряд Башара Асада і повстанці поклали відповідальність одне на одного.