Зростає попит на працівників з власними девайсами (опитування)

Згідно з результатами дослідження Cisco, 42,6% респондентів визнали, що мобільність персоналу відіграє важливу роль для бізнесу компаній, оскільки значна частина співробітників працює поза офісом і має віддалений доступ до корпоративної мережі. Ще 47,2% учасників опитування наголосили, що для їх компаній мобільність працівника на даний момент не критична, але й вони зацікавлені в застосуванні принципу BYOD (Bring Your Own Device – робота з ресурсами компанії, використовуючи будь-який власний мобільний пристрій).

Згідно з даним опитуванням, найбільш мобільна категорія співробітників, здатна працювати без прив'язки до фіксованого місця, – це ІТ-персонал (заявили 72,4% респондентів). На другому і третьому місцях цього рейтингу відповідно – топ-менеджери (65,5%) і керівники середньої і нижньої ланок (35,2%).

Респонденти відзначили переваги використання персональних пристроїв як для співробітників, так і компаній загалом. Головний плюс BYOD для співробітників – мобільність при виконанні завдань (83,7%), а основні переваги для компаній – зростання продуктивності праці (75,1%), збільшення задоволеності персоналу (52,3%) і скорочення витрат на мобільні пристрої (39,5%).

У травні минулого року компанія Cisco провела схоже опитування. Тоді більш як половина респондентів (56%) була упевнена, що BYOD набуде широкого поширення в Україні вже найближчим часом, а 43% вважали, що ця тенденція стане нормою у віддаленій перспективі. 68% опитаних відзначили, що BYOD позитивно вплине на ефективність роботи компанії і продуктивність роботи її співробітників підвищиться. Разом з тим 22% сумнівалися, що BYOD матиме такий вплив, а кожен десятий вважав, що цей модний бренд позначиться на роботі компанії негативно. При цьому більшість респондентів (63%) дотримувалися тієї точки зору, що інформаційна безпека від BYOD не постраждає, проте доведеться переглянути або модернізувати відповідні рішення і процеси.

У повідомленні наголошується, що «свіже дослідження підтверджує, що українські компанії вже приділяють велику увагу організаційній політиці і процесам, які уможливлюють використання співробітниками персональних пристроїв». Такі політики і процеси є у 40% компаній, чиї фахівці взяли участь в опитуванні. Майже третину (29,8%) планують впровадити такі політики в найближчий рік. Тих, хто вважає за краще працювати по-старому, – меншість (26,3%).