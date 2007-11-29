Японці створили робота з ніжними руками (фото)

У Японії представлений робот-доглядальниця Twendy-One, повідомляє в середу The Washington Post. Розробники заявляють, що їх пристрій - перший у світі обладнаний маніпуляторами, здатними не зламати крихку річ, наприклад шматок хліба.

Twendy-One в змозі підтримати людину за руку, коли вона встає або сідає, без нанесення пошкоджень. "Руки" робота обладнані системою точного розрахунку зусилля, що складається з 241 сенсора тиску, і м`яким силіконовим покриттям внутрішньої сторони кисті, що дозволяє Twendy-One, наприклад, приготувати бутерброд. На демонстрації робот успішно поклав шматок хліба на тарілку і полив його кетчупом після отримання відповідної команди. Після маніпуляцій з бутербродом робот побажав "смачного".

Вага робота складає 111 кілограмів, зріст - 1,5 метра. Розробка Twendy-One зайняла майже сім років і коштувала декілька мільйонів доларів. Не дивлячись на такі трудові і фінансові витрати, термін автономної роботи продемонстрованого пристрою складає всього 15 хвилин. Розробники сподіваються випустити комерційну версію до 2015 року. Орієнтовна вартість Twendy-One складе 200 тисяч доларів.

Лента.ру