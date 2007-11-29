Японці створили робота з ніжними руками (фото)
13:49, 29 листопада 2007Наука та IT
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Вага - 111 кілограмів, зріст - 1,5 метра
|Фото АР
Twendy-One в змозі підтримати людину за руку, коли вона встає або сідає, без нанесення пошкоджень. "Руки" робота обладнані системою точного розрахунку зусилля, що складається з 241 сенсора тиску, і м`яким силіконовим покриттям внутрішньої сторони кисті, що дозволяє Twendy-One, наприклад, приготувати бутерброд. На демонстрації робот успішно поклав шматок хліба на тарілку і полив його кетчупом після отримання відповідної команди. Після маніпуляцій з бутербродом робот побажав "смачного".
|Фото Reuters
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