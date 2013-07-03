Українська Вікіпедія обігнала корейську
Вікіпедія за показником відвідуваності вперше зайняла 17-те місце в світі (у березні займала 18-те місце), випередивши Вікіпедію корейською мовою.
Про це повідомив УНІАН Юрій Пероганич, виконавчий директор ТОВ «Вікімедіа Україна».
У червні п.р. загальна кількість відвідування української Вікіпедії становила 83,7 млн. сторінок, що в 2,5 разу більше, ніж у червні 2012 року.
Окрім того, український ресурс четвертий місяць поспіль зберігає перше місце в світі за швидкістю зростання популярності серед найбільших Вікіпедій світу.
Останнім часом в українську Вікіпедію зміни або доповнення вносяться кожні 10 секунд, а з території України Вікіпедію українською мовою редагують удвічі частіше, ніж російську версію Вікіпедії.
Минулого місяця в українській Вікіпедії додано можливість користуватися візуальним редактором.
Кількість статей української Вікіпедії досягла 450 тисяч.