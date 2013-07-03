Українська Вікіпедія обігнала корейську

Про це повідомив УНІАН Юрій Пероганич, виконавчий директор ТОВ «Вікімедіа Україна».

У червні п.р. загальна кількість відвідування української Вікіпедії становила 83,7 млн. сторінок, що в 2,5 разу більше, ніж у червні 2012 року.

Окрім того, український ресурс четвертий місяць поспіль зберігає перше місце в світі за швидкістю зростання популярності серед найбільших Вікіпедій світу.

Останнім часом в українську Вікіпедію зміни або доповнення вносяться кожні 10 секунд, а з території України Вікіпедію українською мовою редагують удвічі частіше, ніж російську версію Вікіпедії.

Минулого місяця в українській Вікіпедії додано можливість користуватися візуальним редактором.

Кількість статей української Вікіпедії досягла 450 тисяч.