Українська Вікіпедія обігнала корейську

02:17, 03 липня 2013
Наука та IT
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Вікіпедія за показником відвідуваності вперше зайняла 17-те місце в світі (у березні займала 18-те місце), випередивши Вікіпедію корейською мовою.

Стаття ”Україна” на корейській Вікіпедії

Про це повідомив УНІАН Юрій Пероганич, виконавчий директор ТОВ «Вікімедіа Україна».

У червні п.р. загальна кількість відвідування української Вікіпедії становила 83,7 млн. сторінок, що в 2,5 разу більше, ніж у червні 2012 року.

Окрім того, український ресурс четвертий місяць поспіль зберігає перше місце в світі за швидкістю зростання популярності серед найбільших Вікіпедій світу.

Останнім часом в українську Вікіпедію зміни або доповнення вносяться кожні 10 секунд, а з території України Вікіпедію українською мовою редагують удвічі частіше, ніж російську версію Вікіпедії.

Минулого місяця в українській Вікіпедії додано можливість користуватися візуальним редактором.

Кількість статей української Вікіпедії досягла 450 тисяч.

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