IBM: у суперкомп`ютерах світлові імпульси замінять дроти

Мідні дроти, по яких ядра суперкомп`ютерів обмінюються інформацією, в майбутньому можна буде замінити світловими імпульсами, що дозволить значно зменшити розмір суперкомп`ютерів та їх енергоспоживання, збільшивши при цьому швидкодію, повідомляє компанія IBM в своєму прес-релізі.

Сучасні суперкомп`ютери споживають енергію, якої вистачило б на кількасот будинків, але з використанням нової технології, вважають дослідники, їх енергоспоживання, можливо, вдасться зробити таким ж, як у електричної лампочки. За розміром вони будуть співставні з ноутбуками.

Численні обчислювальні ядра суперкомп`ютерів обмінюються інформацією по мідних дротах. Дослідники з IBM сподіваються замінити їх світловими імпульсами, які передаватимуть ту саму інформацію. Бездротова система потребуватиме значно менше місця і вдесятеро менше енергії, натомість інформація передаватиметься в сто разів швидше.

Технологія використовує електрооптичний модулятор Маха-Цандера, який перетворює електричний сигнал у світлові імпульси. Модулятор, розроблений IBM, значно менший за всі існуючі подібні пристрої.

Лента.ру