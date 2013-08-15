Український вертоліт встановив світовий рекорд

Про це УНІАН повідомили у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

«На таку висоту звичайні вертольоти не літають! Вище за Еверест!», - наголошують військові.

Рекорд зафіксовано у четвер поблизу Феодосії, на військовому аеродромі «Кіровське», за допомогою опечатаного бароспідографу, встановленого у вертольоті. Його зафіксувала комісар FАІ – Всесвітньої авіаційної федерації Алла Стрельникова.

Висоту 9150 метрів льотчики-випробувачі підкорили за 29 хвилин 30 секунд.

Командирові екіпажу Сергію Тишкову (АТ «Мотор Січ») - 61 рік. Він - льотчик-снайпер і льотчик-випробувач першого класу, учасник бойових дій в Афганістані і Югославії, освоїв понад 30 типів літальних апаратів і має загальний наліт понад 8000 годин.

Помічникові командира екіпажу - Юрію Юхимуку - 36. Він - майор, старший льотчик-випробувач 3-го класу Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України і учасник міжнародного авіа-шоу «АвіаСвіт - 2012». Його загальний наліт понад 500 годин.

Минулого місяця комісія Міноборони рекомендувала даний тип вертольота для прийому на озброєння. Очікується, що із створенням оновленої машини Україна одержить значну перевагу для формування власної вертольотобудівної галузі, посилить свої позиції на ринках СНД, Африки, Азії, інших гірських країн.