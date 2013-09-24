У Нью-Йорку відбуваються всесвітні змагання хакерів
Всесвітні змагання хакерів в командному заліку проходять в Нью-Йорку під егідою інженерного факультету Університету Нью-Йорка.
Більшість команд беруть участь у змаганні дистанційно, хоча деякі учасники фізично присутні в Нью-Йорку, повідомляє РІА Новости з посиланням на веб-сайт університету.
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У півфіналі найкращі результати продемонстрували хакерські команди з США і Китаю - колективи університетів Піттсбурга та Пекіна.
Змагання не мають вікового порогу для учасників, однак у фіналі, який відбудеться в листопаді, перемога може бути присуджена тільки студентському колективу. Організатори запевняють, що на підготовку всесвітніх змагань хакерів пішло півроку.
Головним спонсором змагань виступає Міністерство національної безпеки США. Вже кілька років в університеті факультативно готують "білих хакерів", які будуть затребувані не криміналітетом, а приватними компаніями та державними структурами США, зацікавленими в захисті своїх даних.