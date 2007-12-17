Половина американців шукають у Google самі себе

За даними опитування, хоч би раз шукали в Google або будь-якій іншій пошуковій системі своє ім`я 47 відсотків американців, повідомляє Лента.руз посиланням на АР. В порівнянні з 2002 роком, їх кількість збільшилася в два рази. Окрім самих себе, користувачі зазвичай шукають інформацію про своїх друзів, колег і коханих.

У звіті, опублікованому в неділю компанією Pew Internet & American Life Project, йде мова про те, що американці у віці до 50 років, які мають хорошу освіту і високий рівень доходів, частіше схильні шукати інформацію про себе. Іноді це пов`язано з тим, що їх робота вимагає певного іміджу в інтернеті.

60 відсотків користувачів не цікавить, що їх дані є в мережі, вони, скоріше, стурбовані тим, як вони можуть бути використані.

53 відсотки опитаних розповіли, що шукали в інтернеті інформацію про інших людей, причому не про знаменитостей. Часто вони шукають людей, з якими втратили зв`язок, але і пошук даних про сусідів, друзів і колег – поширене явище.

В більшості випадків люди шукають контактну інформацію тих, хто їм потрібний, але третина опитаних зізналися, що шукали дані про банкрутство і розлучення, наявні у відкритому доступі. Крім того, при тому, що зразкова однакова кількість чоловіків і жінок шукають самі себе, жінки частіше схильні шукати інформацію про тих, з ким вони зустрічаються.

В той же час, за словами керівника опитування Мері Медден, незважаючи на серйозне зростання числа користувачів, що шукають самих себе, багато людей жодного разу цього не робили.