Кількість українських користувачів браузера Opera для Android збільшилася на 66%

Згідно зі звітом, кількість користувачів браузера Opera Mini для мобільних телефонів в Україні за звітний період зросла на 3%.

Читайте такожКількість користувачів Opera Mobile Store збільшилася до понад 100 млн осібПри цьому рівень проникнення смартфонів серед українських користувачів мобільних браузерів Opera склав 42%. Зокрема, кількість смартфонів на базі ОС Android за жовтень-грудень зросла на 21%.

За даними компанії, користувачі Opera в четвертому кварталі минулого року збільшили споживання мобільного інтернет-трафіку на 6% порівняно з і кварталом раніше.

Як повідомляв УНІАН, за даними компанії Opera, Україна посіла одинадцяте місце у світі за кількістю користувачів онлайн магазину мобільних додатків Opera Mobile Store.

Довідка УНІАН. Opera Software, що займається випуском веб-браузера та програмного пакету Opera. Веб-браузер був розроблений в 1994 році групою дослідників з норвезької компанії Telenor. Компанія Opera Software стала однією з перших компаній, яка проявила активність на ринку мобільних пристроїв.