Торгівельні центри ОАЕ обладнують віртуальними примірочними дзеркалами

Віртуальні примірочні дзеркала, подивившись у які покупці зможуть "приміряти" будь-яку вподобану в бутіку річ, найближчим часом з'являться в декількох великих торгових центрах столиці ОАЕ Абу-Дабі, пише РИА Новости з посиланням на Emirates 24/7 News.

Перший віртуальний style pod вже почав працювати в молі The Galleria в Абу-Дабі. Відвідувачу достатньо лише встати перед віртуальним екраном-дзеркалом - і прилад за 3 секунди змоделює його 3D відображення, на яке потім можна буде "приміряти" будь-яку вподобану в магазині річ або отримати пораду фахівця з підбору аксесуарів.

Покупець при цьому зможе побачити своє реалістичне відображення у новому вбранні в будь-якому ракурсі, покрутитися перед "дзеркалом". Розробники запевняють, що style pod здатний навіть розпізнавати структуру тканини і правильно відобразить її коливання при будь-якому русі "моделі".

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"Ми розраховуємо, що ця новинка значно прискорить процес продажів в магазинах, позбавить покупців від найнеприємнішої процедури - біганини з вішалками і стояння в чергах до примірочних кімнат", - заявив представник компанії-розробника style pod Стів Бліт.

За його словами, в перспективі, покупці зможуть одночасно приміряти і зкомбінувати речі відразу з декількох магазинів, обрати макіяж, зачіску, приміряти окуляри та головні убори. У планах також створити домашню онлайн версію style pod, аби клієнти могли приміряти речі та зробити правильні покупки в молах, не виходячи на вулицю.