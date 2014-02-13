Армія США почала випробування «розумного» прицілу з Wi-Fi

Крім того, військові придбали і шість комплектів спускових механізмів, що працюють з прицілами. В даний час прицільні комплекси проходять випробування, по завершенні яких може бути ухвалено рішення щодо їх масової закупівлі для військових, пише Лента.ру.

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Армія США випробує приціли TrackingPoint у складі снайперських гвинтівок XM2010 калібру .300 Winchester Magnum. Вартість одного комплекту прицілу і спускового механізму становить 10-27 тисяч доларів в залежності від типу зброї, на яку він буде встановлюватися.

Подробиці випробувань поки невідомі. За даними американської компанії, її приціл дозволяє в п'ять разів збільшити точність першого пострілу на дистанцію до 1,1 кілометра в порівнянні з звичайними оптичними прицілами.

Приціл TrackingPoint здатний автоматично відслідковувати переміщення цілі. Для цього стрілку необхідно навести зброю на ціль і натиснути на кнопку маркування, розташовану поруч зі спусковим гачком на зброї. Після цього вже можна натискати на спусковий гачок, однак постріл буде зроблено не відразу: комп'ютер перейде в бойову готовність і зробить постріл тільки тоді, коли перехрестя прицілу співпаде з позначеною ціллю.