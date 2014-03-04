Розробники оголосили дату виходу підключеної до Instagram фоторамки

Компанія D2M, яка розробила цифрову фоторамку Instacube, оголосила, що поставки пристрою замовникам розпочнуться 5 квітня 2014 року. Оголошення розміщене на сайті Kickstarter, де збиралися гроші на виробництво Instacube. Про це пише Lenta.ru.

Вихід фоторамки, яка здатна відображати фотографії з Instagram, спочатку був намічений на середину 2013 року. Випустити пристрій у термін, однак, не вдалося через виробничі та фінансові труднощі.

Читайте такожTwitter втратив $6,4 млрд капіталізації через зниження темпів зростання аудиторії

Instacube працює на Android, оснащений 6,5-дюймовим сенсорним екраном і має чотири гігабайти внутрішньої пам'яті. У рамки є модуль Wi-Fi, за допомогою якого вона підключається до інтернету.

На екран рамки виводяться фотографії з Instagram або ж знімки його друзів, опубліковані в тому ж сервісі. Фото перегораються автоматично або вручну - для цього потрібно торкнутися екрана.

Читайте такожОчільник Чечні Рамзан Кадиров виграв автомобіль за "лайк" в Instagram

За час підготовки Instacube до випуску розробники внесли до пристрою зміни. Так, рамка отримала динаміки та навчилася відображати не тільки фотографії, але й відеоролики з Instagram. Для Instacube обіцяють регулярно випускати оновлення; в майбутньому пристрій зможе підключатися і до Facebook, Flickr або Vine.

Фоторамку анонсували у 2012 році. На сайті Kickstarter її можна було придбати за 149 доларів. Розробники попросили у користувачів Kickstarter 250 тисяч доларів, але зібрали велику суму - понад 620 тисяч доларів.