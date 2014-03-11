У Японії протестували мобільний додаток для порятунку від цунамі

У японській префектурі Акіта пройшло тестування програми для мобільних пристроїв, за допомогою якої жителі прибережних районів зможуть швидко знайти сховище від наступаючої хвилі цунамі. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Програма була розроблена фахівцями з провідного мобільного оператора Японії NTT Docomo. Система починає працювати після того, як на смартфон надходить повідомлення про сильний землетрус. На екрані при цьому має з'явитися опис маршруту до найближчого обладнаного сховища. Власнику гаджета залишиться тільки оперативно виконати вказівки програми.

Під час випробувань у Акиті добровольці, які були погано знайомі з місцевістю, мали знайти притулок за допомогою цієї програми. Деякі з них в результаті заблукали, проте розробники програми не втрачають оптимізму та заявляють, що наступна версія програми буде більш точною і простою у використанні.

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Через поширеність землетрусів в Японії на регулярній основі проводяться навчання з термінової евакуації, під час яких населення знайомлять із оптимальними маршрутами. Однак сумний досвід 2011 року, коли руйнівний землетрус і цунамі спустошили все північно-східне узбережжя країни, показав, що рахунок для порятунку від багатометрової приливної хвилі йшов на секунди. У зв'язку з цим японська влада прийняла рішення забезпечити жителів прибережних районів усіма можливими засобами, щоб вони не гаяли часу в разі повторення стихійного лиха такого масштабу.