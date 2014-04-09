На дні ірландського озера знайшли човен вікінгів

Ірландські археологи сьогодні підтвердили, що на дні озера Лох-Корриб на заході країни лежить унікальний артефакт - човен вікінгів. Точні розміри знахідки вченим ще належить визначити, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Поки невідомо, наскільки збереглося судно й що призвело до його загибелі. Точний вік човна також ще належить встановити за допомогою радіовуглецевого аналізу. А поки влада країни оголосила знахідку національним надбанням, заборонивши без спеціального дозволу занурюватися в зазначеному районі.

Читайте такожВ ЄС розповіли про успіхи у порятунку Греції, Латвії, Португалії, Ірландії та Іспанії

Експерти прийняли рішення поки човен не піднімати, адже прямий контакт із повітрям може знищити історичний пам'ятник. Передбачається, що з часом для нього відведуть спеціальний зал в одному з місцевих музеїв.

Перші вікінги з'явилися на острові в кінці VIII століття. Саме вони внесли великий вклад у вдосконалення кораблебудування і мореплавства в Середні віки.