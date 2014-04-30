Новини УНІАН - тепер на Android

Тепер користувачі найпопулярнішої в світі мобільної платформи зможуть читати новини УНІАН прямо через смартфон, не заходячи на сайт.

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Новий мобільний додаток найкращим чином оптимізовано під можливості смартфона, і дає користувачам можливість швидко та легко отримувати найважливіші світові новини з галузей політики, економіки, спорту і науки. Також програма надає доступ до перегляду думок експертів і аналітичних публікацій від провідного інформаційного агентства країни.

Додаток працює на платформі Android, і вже доступний для завантаження в PlayMarket.

Нагадаємо, раніше УНІАН випустив мобільний додаток для iOS, і користувачі iPhone вже більше місяця мають можливість читати найважливіші новини і дивитися галереї зі своїх ІРhone.