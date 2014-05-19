NASA випробує марсіанські «літаючі тарілки»

Фахівці NASA планують випробувати літальні апарати для доставки космонавтів та корисного навантаження на Марс. Про це повідомляється на сайті NASA, передає Lenta.ru.

Пристрої мають форму блюдця і призначені для забезпечення гальмування космічних апаратів в умовах розрідженої марсіанської атмосфери.

Фахівці протестують два апарати діаметрами шість і вісім метрів. Перший тип пристроїв призначений для космічних вантажівок, другий - для пілотованих кораблів. Обидві конструкції містять у собі надувний гальмівний пристрій і парашут діаметром більше 30 метрів, який полегшить гальмування важкого корисного навантаження в умовах марсіанської атмосфери. У першому випадку надувне пристрій заповнюється газом, а в другому - стисненим повітрям.

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Початок випробувань апаратів заплановано на ранок третього червня; вони триватимуть три тижні. Один із пристроїв піднімуть на висоту близько 35 кілометрів, після чого на ньому будуть включені ракетні двигуни, які піднімуть його на висоту близько 55 кілометрів. Очікується, що в умовах розрідженої стратосфери Землі, схожої на атмосферу Марса, корабель розвине швидкість, в 3,5 рази вище швидкості звуку. Потім апарат за допомогою парашута і надувного гальмівного пристрою почне зниження до поверхні Тихого океану.

Апарати створені в Лабораторії реактивного руху NASA в Пасадені. Трансляцію випробувань пристроїв можна буде подивитися на сайті NASA. Вчені сподіваються, що навіть у разі невдалих випробувань вони протестують ряд технологічних рішень, які виявляться корисними у подальших розробках марсіанських кораблів.