Онук Кусто побив рекорд діда з тривалості перебування під водою

Це всього на один день більше за термін, проведений Жаком-Івом у 1963 році на дослідній станції «Коншельф-2» в Червоному морі, пише Polit.ru з посиланням на The Times.

«Акваріус», розташований в 14,5 км на південь від островів Флорида-Кіс, є єдиною в світі підводного науково-дослідною лабораторією. На станції є шість ліжок, душ, кондиціонер і бездротовий доступ в Інтернет.

Соратники Фаб'єна щодня проводили 6-9 годин за межами «Аквариуса», ставлячи експерименти з вивчення впливу забруднення океану і зміни клімату на коралові рифи, а також складали карту морського дна.

46-річний Фаб'єн Кусто заявив, що з жалем покинув свій «підводний дім», але радий, що незабаром зустрінеться з сім'єю і друзями.