Онук Кусто побив рекорд діда з тривалості перебування під водою
02:44, 03 липня 2014Наука та IT
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Онук дослідника морських глибин Жак-Іва Кусто Фаб'єн побив рекорд діда, провівши під водою 31 день у підводній лабораторії «Акваріус».
Фаб'єн Кусто побив рекорд діда по тривалості перебування під водою / Instagram
Це всього на один день більше за термін, проведений Жаком-Івом у 1963 році на дослідній станції «Коншельф-2» в Червоному морі, пише Polit.ru з посиланням на The Times.
«Акваріус», розташований в 14,5 км на південь від островів Флорида-Кіс, є єдиною в світі підводного науково-дослідною лабораторією. На станції є шість ліжок, душ, кондиціонер і бездротовий доступ в Інтернет.
Соратники Фаб'єна щодня проводили 6-9 годин за межами «Аквариуса», ставлячи експерименти з вивчення впливу забруднення океану і зміни клімату на коралові рифи, а також складали карту морського дна.
46-річний Фаб'єн Кусто заявив, що з жалем покинув свій «підводний дім», але радий, що незабаром зустрінеться з сім'єю і друзями.
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