Microsoft оголосила про припинення повноцінної підтримки Windows 7
12:48, 10 липня 2014Наука та IT
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Компанія Microsoft оголосила, що припинить повноцінну підтримку операційної системи Windows 7.
REUTERS
Як повідомляє видання Digital Spy, підтримка буде припинена з 13 січня 2015 року. Протягом наступних 5 років Microsoft має намір здійснювати часткову підтримку операційної системи, що включатиме в себе оновлення систем безпеки і усунення виявлених несправностей.
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Серйозних змін в Windows 7 вже не буде. Раніше компанія повідомила про повне припинення підтримки операційної системи Windows XP.
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