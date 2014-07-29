Вчені заявляють, що в надрах Місяця є рідина

До такого висновку автори прийшли в результаті комп'ютерного моделювання. Дослідження опубліковане в журналі Nature Geoscience.

Рідкий шар являє собою тонку в'язку речовину між астеносферою - нижньою мантією супутника Землі - і ядром Місяця, який покриває ядро нерівномірним чином. З ним, як показують результати комп'ютерного моделювання, пов'язано загасання сейсмічних хвиль, повідомляє Lenta.ru.

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Причиною появи тонкого рідкого шару фахівці назвали тертя в надрах супутника, зумовлене гравітаційною взаємодією з Землею. У своєму дослідженні вчені звернули увагу на регулярні зміни у гравітаційному полі Місяця, при яких ядро Місяця ковзає усередині супутника, а рідкий шар виконує роль мастила.

Звична схема будови Місяця передбачає, що в центрі супутника знаходиться ядро, оточене товстим шаром мантії, закритий зверху корою. Вважається, що між рідким зовнішнім ядром і астеносферою знаходиться частково розплавлений шар товщиною менше 500 кілометрів, утворення якого пов'язане з поділом твердих і розплавлених фаз на ранніх етапах утворення Місяця. Комп'ютерне моделювання, проведене фізиками, додає додатковий шар, розташований під астеносферою.

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Вченим тепер доведеться перевірити справедливість своєї теорії. Проте навіть у тому випадку, якщо вона вірна, залишиться відкритим питання про те, чому шар рідини не затвердів за 4,5 мільярда років з моменту утворення системи Земля-Місяць. Можливо, що фізикам належить змінити свою точку зору про походження супутника Землі.