НАТО створює спеціальну структуру для захисту від кібератак

НАТО ухвалило створити спеціальну структуру для захисту країн-членів альянсу від кібератак, повідомив представник НАТО генерал-майор Джордж Д`Олландер (Georges D`Hollander).

За його словами, нова структура збиратиме розвідувальні дані та координуватиме дії членів НАТО в боротьбі проти кіберзлочинності, повідомляє РІА "Новости".

Досі альянс забезпечував захист від кібератак тільки власної системи комунікацій.

Необхідність створення спецструктури, яка займеться питаннями захисту союзників від дій кіберзлочинців, стала очевидною для альянсу після серії кібератак проти Естонії влітку 2007 року.

Створення окремої структури із відвернення кібератак має бути схвалене учасниками саміту НАТО 2-4 квітня в Бухаресті.