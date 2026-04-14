Суперкомп'ютер NASA розрахував точну дату кінця життя на Землі

Вчені виявили неминучий кінець людства, закладений самою природою.

Мало кого шокує той факт, що Годинник Судного дня наближається до півночі, як ніколи раніше, частково через потенційну конфронтацію між Китаєм і США, що нависає над запропонованою Дональдом Трампом блокадою Ормузької протоки. Але навіть якщо людству вдасться уникнути потрійної небезпеки у вигляді зміни клімату, катастрофи, спричиненої ШІ, та ядерної війни, наш світ все одно зіткнеться з кінцевим існуванням.

Бюлетень вчених-атомників створив Годинник Судного дня в 1947 році, щоб він служив попередженням про загрозу апокаліпсису, спричиненого діяльністю людини. Проте наближається неминучий природний фінал для всього життя на Землі, незалежно від наших дій, повідомляє Daily Star. За даними дослідників Кадзумі Озакі та Крістофера Т. Райнхарда, цей фінал настане значно раніше, ніж прогнозувалося раніше.

Приблизно 2,5 мільярда років тому атмосфера Землі містила дуже мало кисню, але поява нової форми життя, яка виробляла кисень як побічний продукт, повністю змінила ситуацію. Так звана "Киснева подія" знищила практично кожен живий організм на планеті в той час, створивши високооксигеновану і – як підкреслили Одзакі та Райнхард – дистанційно виявляєму біосферу.

Проте це багате на кисень середовище, на яке ми покладаємося, не обов'язково є постійною характеристикою. Використовуючи інформацію з Інституту астробіології NASA, Одзакі та Райнхард розрахували, що "термін придатності" нашої атмосфери настане набагато раніше, ніж очікувалося. "Протягом багатьох років тривалість життя біосфери Землі обговорювалася на основі неухильного підвищення яскравості Сонця", – пояснив Одзакі, провідний автор дослідження.

Нове дослідження припускає, що попередні оцінки, які передбачали, що наша планета стане непридатною для життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо, приблизно через два мільярди років через зміни у складі нашої материнської зірки, були значно завищені.

Однак причин для негайного занепокоєння немає. Дослідження, опубліковане в науковому журналі Nature Geoscience, припускає, що замість двох мільярдів років у нас є ще досить комфортний один мільярд років. Комп'ютерна оцінка NASA відносить наше неминуче вимирання до 1 000 002 021 року або близько того.

Уявімо на мить, що людству вдасться подолати свої деструктивні нахили й об'єднатися, щоб знайти рішення проблеми зміни клімату. У людей того далекого майбутнього цілком можуть бути якісь засоби, щоб або виправити ситуацію, або уникнути проблеми.

Вчені уточнили: "Наразі фотосинтезуюча біосфера Землі підтримує великі валові потоки O2 [діоксигену] у систему океан-атмосфера... внаслідок чого сучасна атмосфера становить приблизно 20% O2 за об’ємом".

Одзакі та Райнхард додали: "Однак присутності кисневих фототрофів [рослин і мікроорганізмів] самої по собі може бути недостатньо для підтримки сильно оксигенованої атмосфери".

"Прийнято вважати, що вміст O2 в атмосфері Землі був значно нижчим за сьогоднішній протягом більшої частини історії Землі, і що сучасний атмосферний вміст O2 розвинувся лише після появи наземних рослин, які еволюціонували, щоб прискорити геохімічні цикли життєво важливих елементів (насамперед фосфору) у середовищах поверхні Землі".

Очікується, що Сонце збільшуватиметься в розмірах протягом наступного мільярда років, виділяючи більше тепла і перетворюючи Землю на середовище, яке поступово ставатиме непридатним для життя. У міру зміни поведінки Сонця вчені прогнозують, що вода буде все більше випаровуватися з поверхні Землі та підніматися у верхні шари атмосфери. Це призведе до катастрофічного зникнення умов з достатком кисню, на які ми покладаємося.

Вони також зазначили, що запропонована NASA ініціатива Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor (LUVOIR) дозволить нам спостерігати за подібними трансформаціями на далеких планетах, потенційно фіксуючи початок – і завершення – життя в інших світах.

