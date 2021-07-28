"Олімпійські ігри запалюють ніч", - йдеться у підписі до фото.

Астронавт NASA Шейн Кімбро оприлюднив знімок Токіо, де зараз проходять Олімпійські ігри, зроблений з борту Міжнародної космічної станції.

Фото розміщено на сторінці NASA в Інстаграм.

"Олімпійські ігри запалюють ніч", - йдеться у підписі до фото.

"Токіо яскраво світиться магією Олімпійських ігор на цьому зображенні, знятому астронавтом NASA Шейном Кімбро з точки зору Міжнародної космічної станції", - додається в описі до фото.

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Олімпіада в Токіо

23 липня в Токіо пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор. Закриються Ігри 8 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020". На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах. На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин. Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

Автор: Ірина Погоріла