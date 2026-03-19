Банку лосося відкрили через 50 років: результат здивував учених

Прострочені консервовані продукти можуть виявитися скарбом для вчених.

Вчені зі США зробили несподіване відкриття, дослідивши вміст старих банок із консервованим лососем, виготовлених майже пів століття тому. Про це повідомляє The West Side Journal.

Аналіз понад 170 зразків консервованої риби, запакованої у період з 1979 по 2021 рік, дозволив по-новому поглянути на стан морських екосистем Тихого океану. Замість звичайного дослідження якості продуктів харчування науковці фактично отримали унікальний "архів" змін у морському середовищі.

Усередині старих банок дослідники виявили анізакід – мікроскопічних паразитів, які потрапили в банку разом з рибою під час консервування. Попри можливі побоювання, їхня присутність не є ознакою небезпеки. Навпаки, як пояснюють автори дослідження, це свідчить про здорову та стабільну екосистему.

Життєвий цикл цих паразитів включає кілька етапів із переміщеннями між різними видами морських організмів: спочатку інфікування криля (морські ракоподібні), потім перехід з криля в риб, а з риб у морських ссавців. Такий складний ланцюжок етапів життя паразитів можлива лише за умови, що морська екосистема існує у відносно стабільному стані.

Особливу увагу вчених привернула динаміка змін: у більш пізніх зразках кількість паразитів в рибі зростала. Таким чином, морські екосистеми не руйнуються внаслідок надмірного промислового вилову риби, а швидко відновлються або існують в стабільному стані.

Відкриття також демонструє несподівану наукову цінність звичайних харчових продуктів. Консерви фактично виступають "капсулами часу", які зберігають біологічну інформацію протягом десятиліть. Це відкриває нові можливості для екологічних досліджень: архіви, музеї та навіть приватні колекції можуть містити матеріали для аналізу змін у природі за тривалий період.

Як зазначає The West Side Journal, сам факт наявності паразитів у консервованій рибі не повинен нікого лякати. Адже йдеться про мертвих істот, знищених в процесі консервації. Загрози для людини такі консерви не становлять. Високотемпературна стерилізація, яку проходить риба перед консервацією, гарантовано вбиває небезпечні організми, роблячи консервовану рибу безпечнішою за сиру або недостатньо оброблену.

Деталі дослідження опубліковано в журналі Ecology and Evolution.

Як писав УНІАН, нове дослідження показало, що фактичний рівень моря вже сьогодні в середньому на 24–27 см вищий, ніж враховують більшість наукових оцінок. Усе через системну помилку при підрахунках, якої припускалися автори більшості прогнозних моделей.

Також ми розповвідали, що Доггерленд – затоплена територія між Великою Британією та континентальною Європою – виявився значно більш розвиненим природним середовищем, ніж вважалося раніше.

