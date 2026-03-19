Вчені фатально прорахувалися: рівень моря вже вищий, ніж прогнозувалося раніше

Під час складання попередніх моделей вчені невірно вимірювали поточний рівень моря.

Фактичний рівень моря на планеті сьогодні вже є значно вищим, ніж це прогнозувалося багатьма кліматологами. Про це свідчать результати нового наукового дослідження, опублікованого в журналі Nature.

Міжнародна команда вчених виявила, що понад 99% сучасних наукових оцінок загроз від підвищення рівня моря містять системну помилку. Реальний рівень води біля берегів у середньому на 24–27 см вищий, ніж той, з якого виходять більшість дослідників у своїх розрахунках. У деяких регіонах, особливо в країнах Глобального Півдня, різниця сягає понад 1 метр, а в окремих точках – до 7,6 метра. Це означає, що мільйони людей і тисячі квадратних кілометрів суходолу вже сьогодні набагато ближчі до води, ніж показували попередні розрахунки.

Чому виникла помилка?

Більшість досліджень (90,6 %) використовували глобальні геоїдні моделі як "нульову" висоту моря. Геоїд – це теоретична поверхня, що імітує середній рівень океану без урахування течій, вітру та інших динамічних факторів. Насправді ж, як кажуть автори нового дослідження, ученим варто відштовхуватися від реального, а не теоретичного рівня моря, покладаючись на дані супутникової альтиметрії та приливних станцій.

Відео дня

При цьому у 73% наукових робіт, присвячених проблемам рівня моря, автори взагалі не вказували, яку саме модель висоти океану вони використовували. Лише менше 1% досліджень правильно оцінили фактичний рівень моря та висоту суші.

Наслідки для майбутнього

Той факт, що більшість дослідників у своїх розрахунках покладалися на некоректні початкові дані, робить їхні прогнози фактично марними. Автори нового дослідження вважають, що теоретичний підйом рівня моря на 1 метр вище поточного рівня (що може статися вже до кінця століття за песимістичними сценаріями), означатиме значно гірші наслідки, ніж прогнозувалося досі:

на 31–37% більше суходолу опиниться під водою (старі моделі прогнозують затоплення 460–670 тис. км² - співставно з площею України);

на 48–68% більше людей будуть змушені покиинути домівку (тобто від 77 до 132 мільйонів осіб замість раніше прогнозованих 34–49 млн).

Особливо сильно постраждають країни Південно-Східної Азії: там площа затоплених територій зросте на 72–95% порівняно з існуючими прогнозами, а кількість людей у зоні ризику – на 74–96%.

Дослідження також показало, що 45 робіт, які цитувалися в Шостій доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, також містять цю помилку. Це означає, що навіть найавторитетніші глобальні оцінки ризику можуть бути заниженими.

"Правильне поєднання висоти моря та суші – основа надійних прогнозів. Наші результати підкреслюють необхідність переоцінки існуючих досліджень і підвищення стандартів у науковій спільноті", – підсумовують автори.

Вас також можуть зацікавити новини: