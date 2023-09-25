Температура повітря може сягнути 70°C, що зробить Землю на "вороже середовище", позбавлене як води, так і їжі.

Вчені провели нове дослідження, відповідно до якого екстремальне глобальне потепління, швидше за все, призведе до вимирання всіх ссавців, включно з людьми. Людство може зникнути з лиця Землі через 250 мільйонів років.

Як пише Sky News, вчені вперше в історії протестували кліматичні моделі. Прогнозується, що температура повітря може піднятися до 70°C та призвести до того, що Земля стане "ворожим середовищем", де не буде ні води, ні їжі.

Вчені прогнозують, що планета нагріється до такої міри, що багато ссавців не зможуть вижити, і земні континенти зіллються, утворюючи один гарячий, сухий, непридатний для життя суперконтинент. Такі апокаліптичні прогнози дали перші в історії компʼютерні кліматичні моделі.

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"Земля стане настільки гарячою, що лише від 8% до 16% прогнозованого суперконтиненту стане придатним для життя. Ссавці, включно з людьми, краще пристосовані до життя в холоді і гірше переносять сильну спеку", – наголошують дослідники.

Провідний автор дослідження, доктор Олександр Фарнсворт з Брістольського університету стверджує, що такий суперконтинент фактично створить потрійний удар, що включає ефект континентальності, більш "гарячі" сонячні промені та більше CO2 в атмосфері, що призведе до підвищення температури у більшій частині планети.

"Широко поширена температура від 40 до 50 градусів за Цельсієм і навіть сильніші екстремальні добові показники, що поєднуються з високим рівнем вологості, зрештою вирішать нашу долю. Люди, як і багато інших видів, вимруть через нездатність віддавати це тепло через піт, охолоджуючи свої тіла", – прогнозує він.

Водночас рівень CO2 може зрости з приблизно 400 частин на мільйон (ppm) сьогодні до більш ніж 600 ppm до моменту формування суперконтиненту під назвою Pangea Ultima. І це за умови, що люди перестануть спалювати викопне паливо. В іншому випадку, "ми побачимо ці ціифри набагато раніше".

"Рівень вуглекислого газу може удвічі перевищувати поточний рівень. Очікується, що сонце буде випромінювати приблизно на 2,5% більше радіації, а суперконтинент, який буде розташований в основному в спекотних і вологих тропіках, може зіткнутися з температурами від 40 до 70 градусів", – зауважив доктор Франсворт.

Глобальне потепління: це варто знати

Серпень 2023 року став найбільш спекотним за всю історію світових спостережень – 174 роки. Середня світова температура в останній місяць літа у світі на 1,25 градуси перевищила середній показник 20 століття.

Водночас у Антарктиді булозафіксовано хвилю "неймовірної" спеки. На початку весни 2022 року у східній Антарктиді температура сягнула 5 градусів за Фаренгейтом, тоді як середній показник становить -65 градусів за Фаренгейтом.

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