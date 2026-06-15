Люди незабаром зможуть проводити в космосі значно більше часу, і ось чому

Ця космічна станція дасть змогу людям жити в космосі без втрати кісткової та м’язової маси.

На горизонті – космічні станції зі штучною гравітацією, які дозволять людям вирушати в глибини Сонячної системи. Американська компанія Vast розробляє великий орбітальний житловий модуль, який створюватиме імітацію гравітації за допомогою доцентрової сили.

Це дозволить людям жити в космосі тривалий час без тяжких наслідків невагомості, відкриваючи можливість тривалих місій на Марс і за його межі, пише The Telegraph.

Том Шеллі, віце-президент з залучення приватних екіпажів у Vast, заявив: "Космічні станції зі штучною гравітацією дозволяють нам досліджувати все більш віддалені куточки космосу".

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Одна з проблем перебування людей у космосі – втрата кісткової та м'язової маси через побічні ефекти життя в умовах мікрогравітації. Але якщо створити станцію зі штучною гравітацією, ви будете жити в тому ж гравітаційному середовищі, що й тут, на Землі. Теорія говорить, що тоді можна проводити в космосі більше часу – і, отже, досліджувати його глибше й далі.

Він додав: "По суті, наш бізнес – це "збереження життя людей"".

Як це працює

Концепцію обертової антигравітаційної космічної станції вперше запропонував російський вчений-ракетник Костянтин Ціолковський, а згодом її активно просував німецько-американський піонер космонавтики Вернер фон Браун.

Принцип роботи такий: у міру обертання станції виникає відцентрова сила, що притискає астронавтів до підлоги. При правильно підібраній швидкості це відчуття не відрізняється від планетарної гравітації.

Зараз астронавти на орбітальних станціях, таких як Міжнародна космічна станція, перебувають в умовах мікрогравітації і парять у повітрі, тому що корабель постійно знаходиться в стані вільного падіння навколо Землі. На більш далеких космічних місіях – наприклад, до Місяця – астронавти відчувають справжню невагомість.

Життя без гравітації вкрай шкідливе для здоров'я: воно викликає втрату кісткової та м'язової маси, ослаблення серцевого м'яза, зміни імунної системи, а також проблеми із зором і когнітивними функціями.

Космічні агентства десятиліттями розглядали ідею створення гравітації шляхом обертання станцій – щоб уникнути цих проблем зі здоров'ям, – проте до недавнього часу вона залишалася в області наукової фантастики. Ця концепція була досліджена у фільмі "Космічна одіссея 2001 року".

Зараз над антигравітаційними системами працює кілька компаній. Минулого року російська державна ракетна корпорація "Енергія" представила проект космічної бази, яка обертатиметься зі швидкістю п’ять обертів на хвилину, створюючи відцентрову силу, що імітує 50% земного тяжіння.

Плани Vast – Haven-1, Haven-2 і станція з гравітацією

Vast планує запустити свій перший житловий космічний модуль Haven-1 наступного року, а повноцінна космічна станція Haven-2 має розпочати роботу до 2030 року. Після цього компанія приступить до створення станції зі штучною гравітацією – на це, за її оцінками, піде десять років і більше.

Станція розрахована на екіпаж із 40 осіб і створюватиме штучну гравітацію, обертаючись зі швидкістю 3,5 оберта на хвилину. "Ідея полягає в тому, щоб вивести ці станції значно далі в Сонячну систему", – додав Шеллі. Це розраховано на дуже довгий термін – ми говоримо про десятиліття і більше. Це скоріше власна мета нашої компанії, а не спроба досягти цілей, поставлених державними агентствами.

Але перш ніж розкрутити станцію для створення штучної гравітації, потрібно навчитися будувати та експлуатувати її – саме цьому й присвячені Haven-1 та Haven-2, як йдеться в матеріалі. Джед Маккалеб, засновник Vast, заявив, що хоче дати мільйонам людей можливість жити в Сонячній системі – дозволяючи цивілізації розвиватися і одночасно зберігаючи Землю.

Хто полетить першим

Говорячи про те, ким можуть бути перші мешканці, Шеллі додав: "Haven-1 і Haven-2 – це насамперед наукові платформи. Можливо, туди полетить приватна особа, але це буде людина з певною науковою програмою. Є заможні люди, які шукають наступний розділ, наступний виклик у своєму житті. У них є фінансові ресурси, щоб взятися за цю унікальну пригоду, і вони хочуть вкласти свій час та сприяти розвитку людських можливостей".

Це трохи схоже на новий Еверест. Для когось це пункт зі списку бажань, але поверх цього ми накладаємо науку, яка дійсно цінна для життя і здоров'я на Землі.

Наприклад, зараз ведеться багато роботи зі стовбуровими клітинами, з вирощуванням кристалів білка – і приватні особи можуть робити свій внесок: надавати дані, віддавати своє тіло на дослідження та поповнювати біометричні бази даних, які вивчають, як люди різних типів реагують на умови космосу.

NASA і Стенфордський університет розробили концепцію обертової космічної станції ще в 1975 році – вона отримала назву Stanford Torus. Кільцеподібна станція діаметром понад 1,6 кілометра була розрахована на 10 000 постійних мешканців.

У 2011 році NASA також розпочало розробку обертової кільцевої станції Nautilus-X, однак проєкт було закрито через бюджетні обмеження.

Раніше УНІАН повідомляв, що атмосферу Марса навчилися перетворювати на кисень.

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