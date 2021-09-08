Новинку запатентували 2 вересня, але не повідомляється, коли вона з'явиться в магазинах.

Компанія Huawei, яка планувала до кінця року встановити HarmonyOS на 100 мільйонів пристроїв, створила смартфон з безконтактним управлінням. Функція називається "управління жестами від руки".

Про це пише LetsGoDigital.

Новий смартфон візуально схожий на попередні гаджети компанії зі складним дисплеєм. При цьому зазначено, що в пристрої поліпшена система безконтактного управління.

Всередину екрану смартфона встановили спеціальний датчик. Завдяки такому рішенню можна поміняти діагональ екрану, просто провівши по ньому пальцем, і при цьому буде звучати спеціальна мелодія.

Читайте такожРозсекречені дата й час презентації iPhone 13Крім того, гнучкий дисплей розгортається і згортається пальцями або долонею. Також "розумний" смартфон вміє підлаштовувати під швидкість руху пальців згортання і розгортання рулонної матриці.

Патент зареєстрували в WIPO 2 вересня. У компанії не повідомляють, коли новинка вийде в продаж.

Як раніше повідомляв УНІАН, американська компанія Apple розробила інноваційний комп'ютер, корпус якого виготовлений з цільного шматка скла. Відповідний патент був помічений на сайті відомства з патентів і товарних знаків США.

Автор: Анастасія Горбачова