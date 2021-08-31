Це рідкісний космічний феномен, пов'язаний з народженням зірок.

Телескоп Hubble зробив фото відносно рідкісного явища, відомого як об'єкт Гербіга-Аро.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, цей об'єкт отримав назву HH111. Його знімки були зроблені за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3).

Об'єкти Гербіга-Аро формуються за досить специфічних умов.

"Новоутворені зірки часто дуже активні і в низці випадків вони викидають дуже вузькі струмені іонізованого газу, що швидко рухається. Цей газ настільки гарячий, що його молекули й атоми втратили свої електрони, в результаті чого газ сильно заряджений. Потім потоки іонізованого газу стикаються з хмарами газу та пилу, які оточують нові зірки на швидкості в сотні кілометрів на секунду. Саме ці зіткнення створюють об'єкти Гербіга-Аро, такі, як HH111", - розповіли в обсерваторії.

Відзначається, що хоч об'єкти Гербіга-Аро фактично випромінюють багато світла в оптичному діапазоні довжин хвиль, але їх важко побачити, тому що пил і газ, які їх оточують, поглинають більшу частину видимого світла.

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Об'єкти Гербіга-Аро: що ще відомо

Об'єкти Хербіга-Аро (Herbig-Haro object) - це невеликі ділянки туманностей, пов'язані з молодими зірками. Вони характерні для областей зореутворення; інколи вони спостерігаються біля поодиноких зір - витягнутими вздовж їх осі обертання.

Об'єкти Хербіга-Аро - тимчасові утворення, максимальний час існування яких - декілька тисяч років.

Завдяки телескопу Hubble можна спостерігати складну еволюцію цих зон за період усього декілька років: у той час, як одні частини їх тьмяніють, інші - стають яскравішими.

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій