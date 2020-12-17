Модуль приземлився в автономному районі Внутрішня Монголія в КНР.

Капсула китайського зонда Chang'e 5 успішно повернулася на Землю зі зразками місячного грунту.

Вона приземлилася 16 грудня, повідомляє телеканал CGTN.

Учені відшукали 300-кілограмову капсулу на території автономного китайського району Внутрішня Монголія.

Глава CNSA називає місячну місію Чан'є-5 успішною. Наземні бригади збираються доставити місячну капсулу до безпечного місця, де її відкриють та оглянуть експерти.

See the exciting moment ground and air crews locate the Chang'e-5 return capsule carrying precious moon samples back to Earth. pic.twitter.com/jTpjVWAHNG — CGTN America (@cgtnamerica) December 16, 2020

Вивчення Місяця

Китай став третьою країною в світі, що доставила грунт з місяця на Землю — після США і СРСР. Остання місія з доставки місячного грунту була здійснена в 1976 році.

Китайська місія на Місяць: що відомо

Chang'e 5 – це остання місія в китайській програмі Chang'e з дослідження Місяця за допомогою роботизованих апаратів. Безпілотник назвали Chang'e-5 на честь китайської богині Місяця Чансі.

Зонд Chang'e 5 здійснив посадку на місяці 1 грудня 2020-го. Апарат спустився на північ від піку Рюмкера, розташованого в океані бур на видимій стороні Місяця і приступив до збору перших для Китаю зразків ґрунту супутника Землі.

Робота зонда тривала близько 19 годин, після чого автоматична система поклала отримані зразки в контейнер у злітному модулі.

Зразки місячного ґрунту упакували в герметичному контейнері всередині космічного апарату, щоб забезпечити їх збереження у вакуумі та в атмосфері Землі.

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Автор: Олег Давигора