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На цьому тижні Китай запустить безпілотний корабель на Місяць для збору зразків місячної породи.
Читайте такожМарсохід надіслав на Землю аудіофайл: слухатиПро це повідомляє Reuters.
Зазначається, що цю місію ніхто не здійснював з 1970-х років,
Безпілотник назвали Chang'e-5 на честь китайської богині Місяця Чансі. Якщо йому вдасться зібрати ґрунт, то Китай стане третьою країною після США і СРСР, яка виконає таку місію.
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