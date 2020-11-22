Цю місію ніхто не здійснював з 1970-х років.

На цьому тижні Китай запустить безпілотний корабель на Місяць для збору зразків місячної породи.

Читайте такожМарсохід надіслав на Землю аудіофайл: слухатиПро це повідомляє Reuters.

Зазначається, що цю місію ніхто не здійснював з 1970-х років,

Безпілотник назвали Chang'e-5 на честь китайської богині Місяця Чансі. Якщо йому вдасться зібрати ґрунт, то Китай стане третьою країною після США і СРСР, яка виконає таку місію.

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Автор: УНІАН