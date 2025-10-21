Заява Трампа про те, що Індія пообіцяла припинити імпорт російської нафти, поки не впливає на експорт російської сировини до Нью-Делі.

Експорт російської нафти за останні чотири тижні зріс до найвищого рівня за останні 2,5 роки, наблизившись до максимуму з моменту вторгнення РФ в Україну. Відбувається це на тлі систематичних і результативних ударів українських безпілотників по російським нафтопереробним заводам, повідомляє Bloomberg.

За даними видання за період з 21 вересня по 19 жовтня з російських портів щоденно у середньому експортувалося 3,82 млн барелів, що на 80 тисяч барелів більше, ніж за період з 14 вересня по 12 жовтня.

Попри падіння цін на нафту, експортна виручка Росії за звітний період зросла на 5 млн доларів - до нового 11-місячного максимуму, що складає 1,5 млрд доларів на тиждень. Російські барелі переважно експортуються або в країни Азії, або через Азію.

За цей же період обсяг постачання російської нафти до країн Азії зріс до 3,47 млн барелів на добу (проти 3,36 млн барелів у період з 14 вересня по 12 жовтня). При цьому кінцевий пункт призначення частини танкерів, які прямували до Азії з російською сировиною, невідомий.

У цьому контексті видання зазначає, що хоча президент США Дональд Трамп і заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв відмовиться від купівлі російської нафти, і "є ознаки того, що деякі індійські нафтопереробні заводи диверсифікують закупівлі сирої нафти", поки що немає чітких доказів того, що потоки з Росії зазнають серйозного удару.

При цьому видання не виключає, що морський експорт нафти з РФ наблизився до максимуму, оскільки порти працюють на рівні, близькому до історичних максимумів. До того ж частина нафтопереробних заводів відновлюють роботу після усунення пошкоджень внаслідок ударів українських безпілотників.

Удари України по російським НПЗ - останні новини

Україна продовжує систематично і результативно атакувати російські НПЗ. Зокрема, нафтопереробний завод у Новокуйбишевську в Поволжі, який належить російській компанії "Роснефть" в неділю, 19 жовтня, зупинив роботу після чергової атаки українських безпілотників.

Минулого тижня українські дрони завітали на завод "Башнафта-УНПЗ", який розташовано за 1400 кілометрів від українського кордону.

В цілому із початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських нафтопереробних заводах.

Українські удари принесли РФ, з одного боку, бензинову кризу, але, з іншого боку, експорт нафти зріс до 16-місячного максимуму.

