На вихідних українці зіткнуться з геомагнітною бурею.

На вихідних українці зіткнуться з геомагнітною бурею, яка досягне рівня G1.

Геомагнітні бурі - це коливання магнітного поля Землі, які викликані підвищеною сонячною активністю. Такі бурі можуть впливати на системи зв'язку, роботу електроприладів і здоров'я людини. Найбільше до впливу бур схильні літні і метеочутливі люди, власники хронічних захворювань, вагітні жінки.

Коли магнітна буря на вихідних

Магнітна буря очікується в суботу, 6 березня. Найнебезпечніші години дня - з 6 до 8 ранку, в інший час магнітна активність буде не дуже високою.

Як бурі впливають на здоров'я і як захиститися

Геомагнітна буря може викликати такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, порушення сну і апетиту, біль в спині і суглобах, скачки артеріального тиску, підвищена дратівливість.

Щоб звести до мінімуму вплив бур на здоров'я, дотримуйтеся таких правил.

У небезпечний період лягайте спати раніше, добре висипайтеся.

Виключіть джерела стресу, не нервуйте.

Відмовтеся від жирної, смаженої, солоної їжі, алкоголю, кави та енергетичних напоїв.

Пийте більше води і трав'яних чаїв.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося - зверніться до лікаря.

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Автор: Катерина Пулатова