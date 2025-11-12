У Європі та Африці сталися збої в роботі радіозв'язку.

На Сонці стався найпотужніший спалах цього року, внаслідок чого зафіксовано збої в радіозв'язку в Африці та Європі.

Як повідомляє space.com, виверження класу X5.1 стало найпотужнішим сонячним спалахом 2025 року, і Земля опинилася на лінії удару.

Вражаюче виверження сталося 11 листопада. Це був найінтенсивніший спалах із жовтня 2024 року. Вибух спричинив сильні збої в радіозв'язку в Африці та Європі, порушивши високочастотний радіозв'язок на освітленій сонцем стороні Землі.

Як повідомляється, раніше в цій самій ділянці Сонця сталася серія спалахів 9 і 10 листопада. Ці спалахи супроводжувалися корональними викидами маси, які також обрушилися на нашу планету і викликали великі полярні сяйва.

За інформацією видання, виверження спричинило викид рентгенівського та екстремального ультрафіолетового випромінювання в бік Землі, іонізуючи верхні шари атмосфери і викликаючи масштабне погіршення радіосигналу.

Спалахи на Сонці - наскільки сильними вони бувають

Сонячні спалахи діляться за потужністю на п'ять класів: A, B, C, M і X, де кожен клас представляє десятикратне збільшення вихідної енергії. Сонячні спалахи класу X є найпотужнішими, і число, наступне за X, описує інтенсивність спалаху.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Землі фіксується сильна магнітна буря. К-індекс уже досяг 8 із 10. Наразі це найсильніша магнітна буря 2025 року.

Минулої ночі на півночі Європи, а також у США і Канаді люди спостерігали яскраве полярне сяйво - наслідки спалаху на Сонці.

