Капсула з астронавтами благополучно приводнилася в Мексиканській затоці.

Члени міжнародного космічного екіпажу: Томас Песке, Меган Макартур, Шейн Кімбро і Акіхіко Хосіде повернулися на Землю після більш ніж шестимісячного перебування на Міжнародній космічній станції.

Як повідомляється на сайті NASA, капсула SpaceX Crew Dragon з 4 астронавтами благополучно приводнилася в Мексиканській затоці біля узбережжя Флориди в понеділок.

Таким чином, завершена друга тривала комерційна місія агентства на МКС. Ця місія встановила рекорд найтривалішого польоту космічного корабля з екіпажем зі США. Міжнародний екіпаж з чотирьох осіб провів на орбіті 199 днів, що перевищує 168 днів, встановлених місією NASA SpaceX Crew-1 на початку цього року.

Місія Crew-2 стартувала 23 квітня на ракеті Falcon 9 з Космічного центру НАСА ім. Кеннеді у Флориді.

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Протягом всієї своєї місії Астронавти Crew-2 брали участь у безлічі науково-технічних робіт, наукових досліджень і демонстрацій технологій. Крім того, вони провели чотири виходи у відкритий космос і кілька громадських заходів, перебуваючи на борту орбітальної лабораторії. Вони вивчали, як газове полум'я поводиться в умовах мікрогравітації, виростили зелений чилі в середовищі існування рослин на станції, встановили вільно літаючих роботів-помічників і навіть наділи окуляри віртуальної реальності, щоб випробувати нові методи тренувань в космосі.

Також астронавти зробили сотні знімків землі в рамках програми Crew Earth Observation-розслідування, одне з найтриваліших досліджень на борту космічної станції, яке сприяє відстеженню стихійних лих і змін на нашій планеті.

Відзначається, що запуск місії NASA SpaceX Crew-3 запланований вже після 10 листопада.

Як повідомляв УНІАН, космічний корабель, на борту якого буде знаходитися повністю цивільний екіпаж компанії Axiom Space, планується запустити на Міжнародну космічну станцію (МКС) 21 лютого 2022 року.

Автор: Інна Андаліцька